Стали известны результаты Сумского онлайн полумарафона 9 мая прошли онлайн-забеги Сумы Нова пошта полумарафон.

Из-за пандемии коронавируса организаторы предложили участникам самостоятельно выбирать себе трассу и присылать им свои результаты, зафиксированные гаджетами. Сегодня все результаты были опубликованы.

Предлагалось три дистанции : 5 км, 10 км и 21 км, которые пробежали более 700 человек.

Результаты:

21 км (485 участников)

Мужчины:

1. Владимир Былым (Полтава) – 1:13:38

2. Андрей Болсуновский (Киев) – 1:15:42

3. Игорь Панченко (Ахтырка) – 1:17:53

В десятке сумчане Алексей Меденцов (4) и Сергей Тарабан (8 ).

Женщины:

1. Марина Шаповалова (Киев) – 1:32:14

2. Яна Киптенко (Славянск) – 1:32:50

3. Александра Дзебан (Одесса) – 1:34:11

10 км (161 участник)

Мужчины:

1. Кирилл Юрченко (Сумы) – 33:24

2. Валерий Буян (Кривой Рог) – 34:08

3. Евгений Годун (34:18)

В десятке еще один сумчанин Дмитрий Бут (9).

Женщины:

1. Елена Симонок (Киев) – 42:08

2. Мария Власова (Полтава) – 46:01

3. Наталья Радченко (Харьков) – 47:20

5 км (116 участников)

Мужчины:

1. Петр Лукиянчук (Львов) – 17:14

2. Дмитрий Торгачов (Сумы) – 17:18

3. Алексей Сиденко (Киев) – 17:46

Женщины:

1. Анна Сычук (Запорожье) – 22:32

2. Амина Кочетова (Полтава) – 23:26

3. Виолетта Кньовець (Днепр) – 23:58

В десятке Марина Федина из Шостки (6).