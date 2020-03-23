Стали известны результаты Сумского онлайн полумарафона

Победитель сумского онлайн полумарафона Владимир Былым
Из-за пандемии коронавируса организаторы предложили участникам самостоятельно выбирать себе трассу и присылать им свои результаты, зафиксированные гаджетами. Сегодня все результаты были опубликованы.
Предлагалось три дистанции : 5 км, 10 км и 21 км, которые пробежали более 700 человек.
Результаты:
21 км (485 участников)
Мужчины:
1. Владимир Былым (Полтава) – 1:13:38
2. Андрей Болсуновский (Киев) – 1:15:42
3. Игорь Панченко (Ахтырка) – 1:17:53
В десятке сумчане Алексей Меденцов (4) и Сергей Тарабан (8 ).
Женщины:
1. Марина Шаповалова (Киев) – 1:32:14
2. Яна Киптенко (Славянск) – 1:32:50
3. Александра Дзебан (Одесса) – 1:34:11
10 км (161 участник)
Мужчины:
1. Кирилл Юрченко (Сумы) – 33:24
2. Валерий Буян (Кривой Рог) – 34:08
3. Евгений Годун (34:18)
В десятке еще один сумчанин Дмитрий Бут (9).
Женщины:
1. Елена Симонок (Киев) – 42:08
2. Мария Власова (Полтава) – 46:01
3. Наталья Радченко (Харьков) – 47:20
5 км (116 участников)
Мужчины:
1. Петр Лукиянчук (Львов) – 17:14
2. Дмитрий Торгачов (Сумы) – 17:18
3. Алексей Сиденко (Киев) – 17:46
Женщины:
1. Анна Сычук (Запорожье) – 22:32
2. Амина Кочетова (Полтава) – 23:26
3. Виолетта Кньовець (Днепр) – 23:58
В десятке Марина Федина из Шостки (6).
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