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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 23:27110

Роменчанина в парке пырнули ножом и отобрали крупную сумму денег

Роменские правоохранители разыскивают двух мужчин, совершивших разбойное нападение на прохожего.

Происшествие произошло сегодня, 16 мая, около девяти утра. Двое злоумышленников в центральном городском парке напали на 53-летнего роменчанина. Чтобы мужчина не сопротивлялся, брызнули неизвестным веществом ему в глаза и нанесли в спину удар ножом. И отобрали спортивную сумку черного цвета фирмы "NIKE", в которой находилась значительная сумма денежных средств.

Получив сообщение о совершении преступления, на место происшествия выехал руководящий состав Роменского отдела полиции, следственно-оперативная группа и оперативники сектора криминальной полиции.

Правоохранители выяснили, что неизвестные были одеты в куртки черного и зеленого цветов, на лицах были белые медицинские маски.

Работники полиции устанавливают свидетелей нападения и уточняют все детали происшествия, а также проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению личностей нападавших.

По данному факту в полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители обращаются ко всем гражданам: если вы знаете любую информацию, которая поможет следствию по этому делу, были очевидцем данного происшествия, просим сообщить об этом на круглосуточно бесплатную линию полиции «102».

Анонимность гарантируется, сообщает Роменский отдел полиции.

Право Разбой

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