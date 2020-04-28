На Сумщине плюс 1 случай коронавируса Об этом сообщает онлайн-мониторинг распространения коронавирусной инфекции COVID-19 СНБО Украины.

По его данным, на утро 17 мая в Сумской области уже 162 случая заражения COVID-19 (+1 случай за сутки). Выздоровело 89 человек, 4 умерло. Лечатся 69.