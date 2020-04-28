На Сумщине плюс 1 случай коронавируса

По его данным, на утро 17 мая в Сумской области уже 162 случая заражения COVID-19 (+1 случай за сутки). Выздоровело 89 человек, 4 умерло. Лечатся 69.
Министерство здравоохранения сообщает, что в Украине подтверждено 18291 случай COVID-19, из них 5116 выздоровели, 514 умерли....
По состоянию на 16 мая в Сумской области 161 случай заболевания Covid-19....
Подтверждено 17858 случаев COVID-19, из них 4906 выздоровели, 497 умерли....
На Сумщине за сутки добавились три случая заболевания коронавирусной инфекцией....
Отдел здравоохранения Сумского городского совета объяснил ситуацию с доплатами медикам городских больниц, которые принимали участие в лечении больных COVID-19....