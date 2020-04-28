Что прогнозируют синоптики на Сумщине на следующую неделю

18 мая: ночью дождь, днем небольшой дождь, ветер западный 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью +4 .. + 9 °С, днем +12 .. + 17 °С.
19 - 20 мая: временами небольшой дождь, ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью +3 .. + 8 °С, днем +12 .. + 17 °С.
На выходных на Сумщине ожидается преимущественно сухая, несколько холоднее, как для этого времени года погода....
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в четверг,...
12 мая из-за холодного атмосферного фронта в Сумской области состоится очередная смена погодных условий....
На выходных дожди оставят Сумскую область, температура воздуха будет постепенно повышаться....
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в пятницу,...