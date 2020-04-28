Ситуация с коронавирусом по Украине Министерство здравоохранения сообщает, что в Украине подтверждено 18291 случай COVID-19, из них 5116 выздоровели, 514 умерли.

За последние сутки лабораторно подтверждено 433 случая. Всего в Украине исследовано 227801 образец методом ПЦР.

В общем заболели 1301 ребенок и 3569 медиков. На амбулаторном лечении 12 503 пациентов, из них 1070 детей и 2916 медработников. Всего нуждались в госпитализации 5788 человек, из них 231 ребенок и 653 медика. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 238 человек, в том числе один ребенок и 20 медиков.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 514 человек, из них 25 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

В общем 5116 пациентов уже выздоровели, в частности 1312 медработники, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

В общем случаи подтверждено:

- Винницкая обл. - 715 (385 выздоровели)

- Волынская обл. - 615 (150 выздоровели)

- Днепропетровская обл. - 837 (95 выздоровели)

- Донецкая обл. - 130 (35 выздоровели)

- Житомирская обл. - 546 (140 выздоровели)

- Закарпатская обл. - 885 (166 выздоровели)

- Запорожская обл. - 378 (181 выздоровел)

- Ивано-Франковская обл. - 1210 (513 выздоровели)

- г. Киев - 2280 (224 выздоровели)

- Киевская обл. - 1197 (208 выздоровели)

- Кировоградская обл. - 443 (319 выздоровели)

- Луганская обл. - 42 (22 выздоровели)

- Львовская обл. - 1019 (197 выздоровели)

- Николаевская обл. - 238 (82 выздоровели)

- Одесская обл. - 746 (59 выздоровели)

- Полтавская обл. - 264 (184 выздоровели)

- Ривненская обл. - 1126 (347 выздоровели)

- Сумская обл. - 162 (89 выздоровели)

- Тернопольская обл. - 1078 (578 выздоровели)

- Харьковская обл. - 786 (119 выздоровели)

- Херсонская обл. - 167 (117 выздоровели)

- Хмельницкая обл. - 253 (65 выздоровели)

- Черкасская обл. - 372 (206 выздоровели)

- Черновицкая обл. - 2694 (608 выздоровели)

- Черниговская обл. -108 (27 выздоровели).