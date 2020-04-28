В Сумах новый случай заражения COVID-19

По его данным, на утро 17 мая, в Сумах уже 42 подтвержденных случаев коронавируса (+1 за сутки). По остальным районам и городам ситуация такая: в Сумском районе – 11, г. Ахтырка - 4, г. Конотоп – 14, Конотопский район – 26, г. Кролевец – 23, Кролевецкий район - 8, г. Шостка - 14, Тростянецкий район - 2, Роменский район - 1, Недригайловский район - 1, г. Белополье - 1, г. Ромны - 7, Глуховский район - 2, г. Глухов - 5, г. Бурынь - 1.
Выздоровели 89 человек, умерли 4.
Министерство здравоохранения сообщает, что в Украине подтверждено 18291 случай COVID-19, из них 5116 выздоровели, 514 умерли....
Об этом сообщает онлайн-мониторинг распространения коронавирусной инфекции COVID-19 СНБО Украины....
По состоянию на 16 мая в Сумской области 161 случай заболевания Covid-19....
Подтверждено 17858 случаев COVID-19, из них 4906 выздоровели, 497 умерли....
На Сумщине за сутки добавились три случая заболевания коронавирусной инфекцией....