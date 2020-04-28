В Сумах новый случай заражения COVID-19 Об этом сообщает Сумской областной лабораторный центр.

По его данным, на утро 17 мая, в Сумах уже 42 подтвержденных случаев коронавируса (+1 за сутки). По остальным районам и городам ситуация такая: в Сумском районе – 11, г. Ахтырка - 4, г. Конотоп – 14, Конотопский район – 26, г. Кролевец – 23, Кролевецкий район - 8, г. Шостка - 14, Тростянецкий район - 2, Роменский район - 1, Недригайловский район - 1, г. Белополье - 1, г. Ромны - 7, Глуховский район - 2, г. Глухов - 5, г. Бурынь - 1.

Выздоровели 89 человек, умерли 4.