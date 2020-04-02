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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:48251

Сумские пограничники задержали трех молдован, которые незаконно попали в Украину из России

16 мая недалеко от госграницы в районе населенного пункта Толстодубово, что в Глуховском районе, пограничники задержали трех граждан Молдовы.

Правонарушители в пешем порядке незаконно пересекли российско-украинскую границу с территории России на территорию Украины вне установленных пунктов пропуска.

Сейчас иностранцы задержаны для выяснения всех обстоятельств правонарушения. За незаконное пересечение государственной границы Украины им грозит административная ответственность по ч. 2 ст. 204 КУоАП. Их дальнейшую судьбу решит суд.

Право Пограничники

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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