Сумские пограничники задержали трех молдован, которые незаконно попали в Украину из России

Правонарушители в пешем порядке незаконно пересекли российско-украинскую границу с территории России на территорию Украины вне установленных пунктов пропуска.
Сейчас иностранцы задержаны для выяснения всех обстоятельств правонарушения. За незаконное пересечение государственной границы Украины им грозит административная ответственность по ч. 2 ст. 204 КУоАП. Их дальнейшую судьбу решит суд.
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