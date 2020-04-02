Сумские пограничники задержали трех молдован, которые незаконно попали в Украину из России 16 мая недалеко от госграницы в районе населенного пункта Толстодубово, что в Глуховском районе, пограничники задержали трех граждан Молдовы.

Правонарушители в пешем порядке незаконно пересекли российско-украинскую границу с территории России на территорию Украины вне установленных пунктов пропуска. Сейчас иностранцы задержаны для выяснения всех обстоятельств правонарушения. За незаконное пересечение государственной границы Украины им грозит административная ответственность по ч. 2 ст. 204 КУоАП. Их дальнейшую судьбу решит суд.