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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:24130

На Сумщине начальника отдела сбыта завода «Импульс» приговорили к штрафу

Суд вынес вердикт по резонансному делу, фигурантом которого был начальник отдела сбыта казенного завода «Импульс». Его обвиняли в преступлении, предусмотренном ст. 263 Уголовного кодекса («Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами»). Ранее сообщалось, что он подозревался в получении неправомерной выгоды.

Как следует из приговора суда, начальник отдела сбыта ШКЗ «Импульс», действуя умышленно, осознавая общественно-опасный характер своих действий, приобрел взрывчатое вещество – порох, весом 50 кг, и хранил его без предусмотренного законом разрешения в неустановленном в ходе досудебного расследования месте, а также в автомобиле ВАЗ-2106.

4 февраля этого года, находясь в помещении Шосткинского казенного завода «Импульс», он встретился с одним из граждан и предложил ему приобрести указанный порох. Последний, понимая, что такое предложение является незаконным, обратился в правоохранительные органы и в дальнейшем действовал под их контролем.

17 февраля высокопоставленный работник «Импульса» снова встретился с потенциальным покупателем и подтвердил свое предложение. В тот же день начальник отдела сбыта прислал покупателю фотографию своей банковской карточки для перечисления денег в сумме 6750 грн. в качестве аванса. Через несколько дней покупатель перечислил указанную сумму.

24 февраля, около 15.50, начальник отдела сбыта казенного завода передал 50 кг пороха и получил 39 000 грн. в качестве второй части оплаты…

Экспертизы подтвердили, что вещество, которое было изъято, является нитроцеллюлозным порохом и относится к взрывчатым.

Начальник отдела сбыта «Импульса» заключил соглашение о признании виновности и сотрудничал со следствием. Он пояснил: порох приобрел у другой фирмы, и этот порох мог использоваться только для патронов для охоты или стендовой стрельбы. Также обвиняемый отметил, что очень сожалеет о содеянном, корит себя за свой поступок, в дальнейшем подобного не допустит…

Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 статьи 263 УК Украины, и назначил ему согласованное сторонами наказание с применением ст. 69 УК Украины в виде штрафа в размере 450 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 7 650 грн.

Суд обязал взыскать с начальника отдела сбыта ШКЗ «Импульс» в пользу государства 18 213 грн. в счет возмещения стоимости проведения взрыво-технических экспертиз, пишет shostka.info.

 
Право Незаконное обращение с оружием

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