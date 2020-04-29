Сумчанин выиграл соревнования по Интернет-трейл-ориентированию В Условиях карантина многие виды спорта ушли в онлайн.

Кто-то рубится в киберфутбол, кто-то бегает онлайн-забеги, кто-то организовывает трейлы.

9-12 мая воспитанники клуба «Абалаковец» Сумского дворца детей и юношества приняли участие в соревнованиях по Интернет-трейл-ориентированию «Internet Trail-O Киев - Победа - 75», посвященных 75-летию Победы над нацизмом во второй мировой войне.

Участникам соревнований необходимо было, сопоставив фотографии местности с картой и легендой, определить правильность расположения призм контрольных пунктов.

В соревнованиях приняли участие спортсмены со всего мира: Украина, Германия, Португалия, Россия, Испания, Латвия, Чехия, Колумбия... Более 300 участников. Дмитрий Ковалев, Эдуард Кириченко, Алина Иванова, Мария Маслова прошли дистанцию, получили опыт участия в интернет-соревнованиях. А Дмитрий Ковалев занял I место в своей группе.