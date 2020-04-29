На Сумщине плюс один случай заболевания COVID-19 На утро в Сумской области подтверждено 163 случая заболеваний коронавирусной инфекцией.

Об этом сегодня, 18 мая, на аппаратном совещании в мэрии сообщила и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко.

- На сегодня в Сумской области подтверждено 163 случая заболевания на коронавирусную инфекцию, 4 человека умерло, 89 выздоровело. Контактных с подтвержденными случаями – 831, - доложила она.