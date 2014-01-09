Сумчане спасли раненного лебедя Об этом сообщается на странице Сумского общества защиты животных.

«И пернатые клиенты попадаются на пути волонтера.

Поступила информация о травмированном лебеде в районе Басов. У птицы были повреждения, не дающие возможности свободно улететь. Пришлось нашей «скорой» помощи ехать спасать.

Александр Владимирович, уже имея некий опыт с разными видами животных, практически сразу поместил птицу в бокс. Принять на лечение и дальнейшую реабилитацию согласились уже в который раз юннаты на Харьковской. Спасибо им огромное.

Птице скорейшего выздоровления!», - говорится в сообщении.