Сумчане спасли раненного лебедя

«И пернатые клиенты попадаются на пути волонтера.
Поступила информация о травмированном лебеде в районе Басов. У птицы были повреждения, не дающие возможности свободно улететь. Пришлось нашей «скорой» помощи ехать спасать.
Александр Владимирович, уже имея некий опыт с разными видами животных, практически сразу поместил птицу в бокс. Принять на лечение и дальнейшую реабилитацию согласились уже в который раз юннаты на Харьковской. Спасибо им огромное.
Птице скорейшего выздоровления!», - говорится в сообщении.
26 ноября спасатели Межрегионального центра быстрого реагирования достали из замерзающего водохранилища Довгополовского поселкового совета Роменского района нелетающую лебедку....
23 ноября в 8:50 от жителя областного центра в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на реке Сумка...
29 декабря в 15:20 в Службу спасения «101» г. Лебедин поступило сообщение о необходимости оказания помощи. Звонил житель райцентра, который...
Сумское общество защиты животных просит помощи в спасении лебедя....