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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:55310

Сумчане спасли раненного лебедя

Об этом сообщается на странице Сумского общества защиты животных.

«И пернатые клиенты попадаются на пути волонтера.

Поступила информация о травмированном лебеде в районе Басов. У птицы были повреждения, не дающие возможности свободно улететь. Пришлось нашей «скорой» помощи ехать спасать.

Александр Владимирович, уже имея некий опыт с разными видами животных, практически сразу поместил птицу в бокс. Принять на лечение и дальнейшую реабилитацию согласились уже в который раз юннаты на Харьковской. Спасибо им огромное.

Птице скорейшего выздоровления!», - говорится в сообщении.

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