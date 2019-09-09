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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:12296

Сумской бюджет не добрал уже почти 100 миллионов

Об этом сегодня, 18 мая, на аппаратном совещании в мэрии сообщила директор горфиндепартамента Светлана Липовая.

По ее информации, в общий фонд бюджета Сумской городской ОТГ (без учета официальных трансфертов) поступили средства в сумме 635,7 млн грн, что составляет 31,7% к плану на год.

Сумма недовыполнения пропорционально 1/12 на текущую дату составляет 95,2 млн грн, или -13,0%. Сумма недовыполнения на текущую дату по росписи составляет 61,5 млн грн, или -8,8%.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступления общего фонда бюджета Сумской городской ОТГ (без учета официальных трансфертов) увеличились на 33,5 млн грн (или на 5,6%).

Из общей суммы поступлений с начала года 66,8% (424,8 млн грн) составляет налог на доходы физических лиц; 14,8% (94,1 млн грн) - единый налог; 7,4% (47,2 млн грн) - земельный налог и арендная плата; 7,4% (47,0 млн грн) - акцизный налог.

В специальный фонд бюджета Сумской городской ОТГ (без учета официальных трансфертов) поступили средства в сумме 19,8 млн грн, что составляет 24,6% к плану на год и на 9,7 млн грн (или на 32,8%) меньше поступлений за соответствующий период 2019 года.

Поступления бюджета развития составляют 2,8 млн грн (средства от отчуждения имущества – 1,4 млн грн, средства от продажи земельных участков – 1,1 млн грн; средства долевого участия в развитии инфраструктуры населенного пункта – 0,3 млн гривен).

Официальных трансфертов в общий фонд поступило 210,2 млн грн, что составляет 99,7% к плану на январь-май по расписанию, в специальный фонд - 32,0 млн грн, что составляет 78,3% к плану на январь-май по расписанию.

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