На Сумщине расширилась география распространения коронавируса По состоянию на 18 мая 2020 года в Сумской области 163 случая заболевания COVID-19.

За минувшие сутки коронавирусной инфекцией подтвердили у 1 человека (Ахтырский р-н).

Сейчас от COVID-19 на Сумщине выздоровели 89 человек.

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 42 случая заболевания, в Сумском районе – 11, г. Ахтырка - 4, г. Конотоп – 14, Конотопский район – 26, г. Кролевец – 23, Кролевецкий район - 8, г. Шостка - 14, Тростянецкий район - 2, Роменский район - 1, Недригайловский район - 1, г. Белополье - 1, г. Ромны - 7, Глуховский район - 2, г. Глухов - 5, г. Бурынь - 1, Ахтырский район - 1.