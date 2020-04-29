На Сумщине расширилась география распространения коронавируса

За минувшие сутки коронавирусной инфекцией подтвердили у 1 человека (Ахтырский р-н).
Сейчас от COVID-19 на Сумщине выздоровели 89 человек.
По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 42 случая заболевания, в Сумском районе – 11, г. Ахтырка - 4, г. Конотоп – 14, Конотопский район – 26, г. Кролевец – 23, Кролевецкий район - 8, г. Шостка - 14, Тростянецкий район - 2, Роменский район - 1, Недригайловский район - 1, г. Белополье - 1, г. Ромны - 7, Глуховский район - 2, г. Глухов - 5, г. Бурынь - 1, Ахтырский район - 1.
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