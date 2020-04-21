На прошлой неделе в Сумы вернулись 60 человек из-за границы Об этом сегодня, 18 мая, во время аппаратного совещания в мэрии сообщил начальник «Службы 15-80» Валерий Марюхна.

По его словам, на прошлой неделе отдел зарегистрировал 60 человек, которые вернулись из-за границы (преимущественно из Польши). Информацию о них оперативно направили в отдел здравоохранения и другие соответствующие структуры. В свою очередь и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко сообщила, что отделом на прошлой неделе учтен 71 человек, который вернулся из-за границы. Всего под наблюдением 87 человек этой категории. Всего с начала карантина насчитывалось 1696 таких лиц, у 1609 закончился срок наблюдения.