На прошлой неделе в Сумы вернулись 60 человек из-за границы

По его словам, на прошлой неделе отдел зарегистрировал 60 человек, которые вернулись из-за границы (преимущественно из Польши). Информацию о них оперативно направили в отдел здравоохранения и другие соответствующие структуры. В свою очередь и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко сообщила, что отделом на прошлой неделе учтен 71 человек, который вернулся из-за границы. Всего под наблюдением 87 человек этой категории. Всего с начала карантина насчитывалось 1696 таких лиц, у 1609 закончился срок наблюдения.
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