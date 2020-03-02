Сумчане больше не болеют гриппом Об этом сегодня, 18 мая, на аппаратном совещании в мэрии сообщила и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко.

По ее словам, на прошлой неделе в Сумах зарегистрировано 186 случаев заболевания ОРВИ. Это на 19,5 % меньше, чем за предыдущую неделю. Среди заболевших почти 60% - дети. Показатель заболеваемости в 9 раз меньше порогового круглогодичного уровня. Госпитализировано 11 жителей Сум – все дети, это 6 % от всех заболевших. На прошлой неделе не зарегистрировано случаев заболевания гриппом. Летальных случаев и осложненного течения не было.