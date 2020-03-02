Сумчане больше не болеют гриппом

По ее словам, на прошлой неделе в Сумах зарегистрировано 186 случаев заболевания ОРВИ. Это на 19,5 % меньше, чем за предыдущую неделю. Среди заболевших почти 60% - дети. Показатель заболеваемости в 9 раз меньше порогового круглогодичного уровня. Госпитализировано 11 жителей Сум – все дети, это 6 % от всех заболевших. На прошлой неделе не зарегистрировано случаев заболевания гриппом. Летальных случаев и осложненного течения не было.
За прошлую неделю в Сумах трое заболели гриппом....
Об этом сегодня, 21 апреля, во время аппаратного совещания в мэрии, которое проходило в онлайн-режиме, сообщила и.о. начальника отдела здравоохранения...
Несмотря на то, что количество заболевших ОРВИ и гриппом в Сумах в три раза меньше эпидпорога, в городе за неделею...
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