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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:36217

Сумчане больше не болеют гриппом

Об этом сегодня, 18 мая, на аппаратном совещании в мэрии сообщила и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко.

По ее словам, на прошлой неделе в Сумах зарегистрировано 186 случаев заболевания ОРВИ. Это на 19,5 % меньше, чем за предыдущую неделю. Среди заболевших почти 60% - дети. Показатель заболеваемости в 9 раз меньше порогового круглогодичного уровня. Госпитализировано 11 жителей Сум – все дети, это 6 % от всех заболевших. На прошлой неделе не зарегистрировано случаев заболевания гриппом. Летальных случаев и осложненного течения не было.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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