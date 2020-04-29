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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:44894

Ситуация с коронавирусом в Украине

Министерство здравоохранения сообщает, что в Украине подтверждено 18616 случаев COVID-19, из них 5276 выздоровели, 535 умерли.

За последние сутки лабораторно подтверждено 325 случаев. Всего в Украине исследовано 232 899 образцов методом ПЦР.

В общем заболели 1324 ребенка и 3650 медиков. На амбулаторном лечении 12 745 пациентов, из них 1090 детей и 2988 медработников. Всего нуждались в госпитализации 5871 человек, из них 234 ребенка и 662 медика. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 240 человек, в том числе один ребенок и 21 медик.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 535 человек, из них 27 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

В общем 5276 пациентов уже выздоровели, в частности 1355 медработников, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

В общем случаи подтверждено:

- Винницкая обл. - 733 (386 выздоровели)

- Волынская обл. - 625 (150 выздоровели)

- Днепропетровская обл. - 843 (95 выздоровели)

- Донецкая обл. - 131 (42 выздоровели)

- Житомирская обл. - 564 (149 выздоровели)

- Закарпатская обл. - 901 (189 выздоровели)

- Запорожская обл. - 382 (185 выздоровели)

- Ивано-Франковская обл. - 1221 (513 выздоровели)

- г. Киев - 2321 (224 выздоровели)

- Киевская обл. - 1224 (212 выздоровели)

- Кировоградская обл. - 445 (319 выздоровели)

- Луганская обл. - 42 (22 выздоровели)

- Львовская обл. - 1066 (206 выздоровели)

- Николаевская обл. - 262 (82 выздоровели)

- Одесская обл. - 764 (60 выздоровели)

- Полтавская обл. - 264 (189 выздоровели)

- Ривненская обл. - 1167 (353 выздоровели)

- Сумская обл. - 163 (89 выздоровели)

- Тернопольская обл. - 1081 (599 выздоровели)

- Харьковская обл. - 789 (147 выздоровели)

- Херсонская обл. - 168 (126 выздоровели)

- Хмельницкая обл. - 267 (67 выздоровели)

- Черкасская обл. - 372 (207 выздоровели)

- Черновицкая обл. - 2713 (634 выздоровели)

- Черниговская обл. -108 (31 выздоровел).

Общество Коронавирус

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