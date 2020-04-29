Сумщина выпала из ТОП-5 по проценту выздоровевших от коронавируса В Сумской области выздоровели от коронавируса 89 человек, всего заболело 163.

По процентному показателю выздоровевших от коронавируса к общему числу заболевших Сумщина находится на 6-ом месте в Украине, хотя еще пару недель назад была лидером. Выше Сумщины: Херсонская, Кировоградская, Полтавская, за сутки обошли Черкасская и Тернопольская области. Шестерка лидеров: - Херсонская обл. - 168 (126 выздоровели) – 75% - Кировоградская обл. - 445 (319 выздоровели) – 71,7% - Полтавская обл. - 264 (189 выздоровели) – 71,6% - Черкасская обл. - 372 (207 выздоровели) – 55,6% - Тернопольская обл. - 1081 (599 выздоровели) – 55,4 % - Сумская обл. - 163 (89 выздоровели) – 54,6%