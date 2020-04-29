Сумщина выпала из ТОП-5 по проценту выздоровевших от коронавируса

По процентному показателю выздоровевших от коронавируса к общему числу заболевших Сумщина находится на 6-ом месте в Украине, хотя еще пару недель назад была лидером. Выше Сумщины: Херсонская, Кировоградская, Полтавская, за сутки обошли Черкасская и Тернопольская области.
Шестерка лидеров:
- Херсонская обл. - 168 (126 выздоровели) – 75%
- Кировоградская обл. - 445 (319 выздоровели) – 71,7%
- Полтавская обл. - 264 (189 выздоровели) – 71,6%
- Черкасская обл. - 372 (207 выздоровели) – 55,6%
- Тернопольская обл. - 1081 (599 выздоровели) – 55,4 %
- Сумская обл. - 163 (89 выздоровели) – 54,6%
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