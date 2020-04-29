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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:09679

Сумщина выпала из ТОП-5 по проценту выздоровевших от коронавируса

В Сумской области выздоровели от коронавируса 89 человек, всего заболело 163.

По процентному показателю выздоровевших от коронавируса к общему числу заболевших Сумщина находится на 6-ом месте в Украине, хотя еще пару недель назад была лидером. Выше Сумщины: Херсонская, Кировоградская, Полтавская, за сутки обошли Черкасская и Тернопольская области.

Шестерка лидеров:

- Херсонская обл. - 168 (126 выздоровели) – 75%

- Кировоградская обл. - 445 (319 выздоровели) – 71,7%

- Полтавская обл. - 264 (189 выздоровели) – 71,6%

- Черкасская обл. - 372 (207 выздоровели) – 55,6%

- Тернопольская обл. - 1081 (599 выздоровели) – 55,4 %

- Сумская обл. - 163 (89 выздоровели) – 54,6%

Общество Коронавирус

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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