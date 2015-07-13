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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:20429

В Сумах установят 12 детских площадок

На этой неделе управление капитального строительства среди прочего занимается установкой детских площадок.

Об этом сегодня, 18 мая, на аппаратном совещании в мэрии сообщил начальник управления Виталий Шилов.

- На прошлой неделе управления работало в обычном режиме, - начал он. – Занимались 4-й больницей, по неврологии. Ведем работы по 40-й подстанции, по кладбищу. Очень сильно благодарен за то, что пошла наконец-то кредиторка. И на этой неделе занимаемся установкой детских площадок в количестве 12 штук. Это сугубо деньги депутатского корпуса. Тех депутатов, которые тратят своих «депутатские» деньги на установку детских площадок. То есть это пришла первая партия. На следующей неделе придет вторая.

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