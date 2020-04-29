В Сумах заработали не все рынки Вопрос обсуждался сегодня, 18 мая, на аппаратном совещании в мэрии.

Как рассказал начальник отдела торговли городского совета Олег Дубицкий, не получили еще разрешение на работу рынок «ВМ» на Горького-Леваневского и рынок на Привокзальной. Что касается рынка «Химик», оказалось, что это не рынок, а просто торговые ряды, поэтому они работают не как оператор рынка.

По словам начальника Сумского городского управления Госпродпотребслужбы Александра Хрина, на сегодняшний день в городе работают четыре агропродовольственного рынка, на каждом рынке ежедневно работает два инспектора Госпродпотребслужбы. Выявлены незначительные нарушения, такие как несоблюдение расстоянии полтора метра, существенных нарушений не выявлено. Рынки на Леваневского и Привокзальной не открыты, по словам Александра Хрина, так как не соответствуют постановлению главного государственного санитарного врача.