Сумская облгосадминистрация решила отчитываться по коронавируса всего пару раз в неделю Ежедневные брифинги в Сумской облгосадминистрации по ситуации с заболеванием коронавирусной инфекцией на Сумщине отменили.

Как сообщает ОГА в Фейсбуке, в связи с уменьшением в Сумской численности заболевания COVID-19 брифинги по ситуации с заболеванием коронавирусной инфекции будут проводиться два раза в неделю во вторник и пятницу в 11.00.