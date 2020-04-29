Сумская облгосадминистрация решила отчитываться по коронавируса всего пару раз в неделю

Как сообщает ОГА в Фейсбуке, в связи с уменьшением в Сумской численности заболевания COVID-19 брифинги по ситуации с заболеванием коронавирусной инфекции будут проводиться два раза в неделю во вторник и пятницу в 11.00.
В Сумской области выздоровели от коронавируса 89 человек, всего заболело 163....
Министерство здравоохранения сообщает, что в Украине подтверждено 18616 случаев COVID-19, из них 5276 выздоровели, 535 умерли....
По состоянию на 18 мая 2020 года в Сумской области 163 случая заболевания COVID-19....
Вопрос обсуждался сегодня, 18 мая, на аппаратном совещании в мэрии....
На утро в Сумской области подтверждено 163 случая заболеваний коронавирусной инфекцией....
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