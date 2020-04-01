Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:40246

В Сумах суд вынес решение об остановке деятельности «Зеленстроя»

15 мая Государственная экологическая инспекция в Сумской области получила полный текст решения Сумского окружного административного суда о применении мер реагирования в сфере государственного контроля к ООО «Зеленстрой».

Этим решением суд удовлетворил административный иск Инспекции к ООО «Зеленстрой» в части полной остановки выполнения работ по удалению (захоронения) отходов на усовершенствованном полигоне складирования твердых бытовых отходов в г. Глухов по ул. Путивльской до момента полного выполнения пунктов предписания, выданного Инспекцией.

Основанием для иска Инспекции стало то, что в октябре 2019 года, во время плановой проверки, экоинспекторами был выявлен ряд грубых нарушений экологического законодательства при эксплуатации полигона ТБО. В частности, ООО «Зеленстрой» не оборудовало дезбарьер, не установило ограждение на некоторых отрезках по периметру полигона, допускало размещение непереработанных отходов и не вело учет количества завезенных ТБО. Кроме того, вопреки требованиям ст. 10, 11 Закона Украины «Об охране атмосферного воздуха», ООО «Зеленстрой» не осуществило инвентаризацию источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, не разработало документов, в которых обосновываются объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный и не получило разрешение на выбросы.

По результатам проверки, инспекцией было выдано обязательное к исполнению предписание, которым обязала ООО «Зеленстрой» в 3-месячный срок устранить выявленные нарушения. Но при контроле выполнения предписания, было обнаружено, что указанные нарушения предприятием так и не исправлены.

Если по 13 июня предприятие не выполнит законные требования Госэкоинспекции либо не обжалует решение в апелляционном суде, Инспекция будет обязана осуществить опломбирования контрольно-пропускного пункта полигона ТБО г. Глухова.

Следовательно, из-за безответственности руководства ООО «Зеленстрой», пренебрежения им требованиями природоохранного законодательства, игнорированием предписания Государственной экологической инспекции в Сумской области, в Глухове может возникнуть серьезная проблема с вывозом бытовых отходов населения.

Право Госэкоинспекция ООО Зеленстрой

По тематике

Госэкоинспекция рассчитала почти 5,7 млн грн убытков, причиненных кражами леса на Сумщине
15.05.2020 18:15

Госэкоинспекция рассчитала почти 5,7 млн грн убытков, причиненных кражами леса на Сумщине

Государственная экологическая инспекция в Сумской области проводит проверки соблюдения требований природоохранного законодательства постоянными лесопользователями: государственными лесными и лесоохотничьего хозяйства, а...

23.04.2020 16:07

На Сумщине вырубили лес, чтобы захватить земельный участок

Сегодня, 23 апреля, на территории Белопольской ОТГ, неподалеку от с. Бабаковка, специалистами Государственной экологической инспекции в Сумской области выявлен факт... 1

На Сумщине у браконьера изъято 100 метров сетей
13.04.2020 10:59

На Сумщине у браконьера изъято 100 метров сетей

11 апреля при осуществлении рейда по территории Глуховского района в рамках операции «Нерест» сотрудниками Государственной экологической инспекции в Сумской области...

За распашку прибрежной полосы в РЛП «Сеймский» задержан работник фермерского хозяйства семьи мэра Путивля
09.04.2020 11:41

За распашку прибрежной полосы в РЛП «Сеймский» задержан работник фермерского хозяйства семьи мэра Путивля

За распашку прибрежной защитной полосы в РЛП «Сеймский» задержан работник ФГ «Волков Валерий Валентинович»....

На Сумщине похититель леса угрожал убийством экоинспекторам
01.04.2020 17:28

На Сумщине похититель леса угрожал убийством экоинспекторам

Средь бела дня в с. Тулиголовое Кролевецкого района сотрудники отдела ПЗФ, лесов и растительного мира Государственной экологической инспекции в Сумской...

Новости

На Сумщине расширилась география распространения коронавируса
Сегодня 09:14
В Сумах новый случай заражения COVID-19
Вчера 10:29
В Сумах остановки ждут остекления больше года
Сегодня 11:58
Открылась онлайн-выставка «История крымскотатарского народа языком филателии Украины»
Сегодня 11:44
В Сумах суд вынес решение об остановке деятельности «Зеленстроя»
Сегодня 11:40
Сумчане больше не болеют гриппом
Сегодня 11:36
В Тростянце начинается музейная неделя
Сегодня 11:32
Сумская облгосадминистрация решила отчитываться по коронавируса всего пару раз в неделю 1
Сегодня 11:09
На прошлой неделе в Сумы вернулись 60 человек из-за границы
Сегодня 10:49
За неделю на Сумщине зарегистрировано 68 ЧП
Сегодня 10:39
Сумской бюджет не добрал уже почти 100 миллионов
Сегодня 10:12
Сумщина выпала из ТОП-5 по проценту выздоровевших от коронавируса
Сегодня 10:09
view counter

Статьи

Авторка літературної сенсації 2019 року Тамара Горіха Зерня пережидає карантин у селі на Сумщині
Вчера 14:27
КП «Спецкомбінат» допоможе у скорботну годину життя
15.05.2020 14:39
Психологічне та економічне насильство: як довести факт
14.05.2020 13:30
Николай Усок: «Позади три года больниц, три клинических смерти, двадцать операций...»
09.05.2020 20:21
Экс-игрок ПФК «Сумы» играет в чемпионате Беларуси
09.05.2020 18:26
С Победой… в Аргентину!
08.05.2020 16:21
Реалізація благодійного заходу «ДОПОМАГАЄМО РАЗОМ» від ТОВ «АВІС УКРАЇНА» 1
08.05.2020 14:39
Понад 126 млн грн отримали лікарні Сумської області за квітень в межах Програми медичних гарантій
06.05.2020 22:36
Рекордсмен Википедии из Глухова первые 229 статей написал за 8 дней
04.05.2020 19:42
З турботою про кожного: Лінія магазинів EVA забезпечила 242 опорні лікарні засобами дезінфекції на час карантину
04.05.2020 10:01
Більше третини депутатів Сумської облради покинули свої фракції за час своєї каденції 1
30.04.2020 13:21
Поможет ли геморрою профилактика?
29.04.2020 12:53
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.