В Сумах суд вынес решение об остановке деятельности «Зеленстроя» 15 мая Государственная экологическая инспекция в Сумской области получила полный текст решения Сумского окружного административного суда о применении мер реагирования в сфере государственного контроля к ООО «Зеленстрой».

Этим решением суд удовлетворил административный иск Инспекции к ООО «Зеленстрой» в части полной остановки выполнения работ по удалению (захоронения) отходов на усовершенствованном полигоне складирования твердых бытовых отходов в г. Глухов по ул. Путивльской до момента полного выполнения пунктов предписания, выданного Инспекцией.

Основанием для иска Инспекции стало то, что в октябре 2019 года, во время плановой проверки, экоинспекторами был выявлен ряд грубых нарушений экологического законодательства при эксплуатации полигона ТБО. В частности, ООО «Зеленстрой» не оборудовало дезбарьер, не установило ограждение на некоторых отрезках по периметру полигона, допускало размещение непереработанных отходов и не вело учет количества завезенных ТБО. Кроме того, вопреки требованиям ст. 10, 11 Закона Украины «Об охране атмосферного воздуха», ООО «Зеленстрой» не осуществило инвентаризацию источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, не разработало документов, в которых обосновываются объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный и не получило разрешение на выбросы.

По результатам проверки, инспекцией было выдано обязательное к исполнению предписание, которым обязала ООО «Зеленстрой» в 3-месячный срок устранить выявленные нарушения. Но при контроле выполнения предписания, было обнаружено, что указанные нарушения предприятием так и не исправлены.

Если по 13 июня предприятие не выполнит законные требования Госэкоинспекции либо не обжалует решение в апелляционном суде, Инспекция будет обязана осуществить опломбирования контрольно-пропускного пункта полигона ТБО г. Глухова.

Следовательно, из-за безответственности руководства ООО «Зеленстрой», пренебрежения им требованиями природоохранного законодательства, игнорированием предписания Государственной экологической инспекции в Сумской области, в Глухове может возникнуть серьезная проблема с вывозом бытовых отходов населения.