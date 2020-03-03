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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:44158

Открылась онлайн-выставка «История крымскотатарского народа языком филателии Украины»

В собрании Сумского областного краеведческого музея имеется подборка выпусков почты Украины: маркированные листы, почтовые конверты, спецпогашения, посвященные борьбе крымскотатарского народа, который имеет многовековую историю, культуру, традиции за свои права и государственность.

По информации управления культуры Сумской облгосадминистрации, на выставке представлены почтовые конверты с изображением архитектурных памятников: ханского дворца в Бахчисарае, которому более 400 лет, медресе Индж-бэк-Хатун, основанному в 1332 в Крыму, который сейчас считается одним из старейших учебных заведений в Украине, мечеть Джума-Джами 1552-1564 гг. в г. Евпатория и другие. Также экспонируются маркированные листы серии «Народность Украины»: «Крымские татары - коренной народ Крыма - Украины». Серию «Народность Украины» начали четыре почтовые марки: «Дюрбе первых крымских ханов», «Мастер медник», «Крымскотатарский воин» и «Танец «Хайтарма».

В 2017 году исполнилось 100 лет со времени открытия первого Курултая - национального съезда, который начал свою работу в ноябре 1917 года в Ханском дворце (г. Бахчисарай) и является важным событием в истории крымскотатарского народа. Национальный Банк Украины в честь этого события выпустил памятную монету «100-летие первого Курултая крымскотатарского народа», а почта Украины - почтовый конверт с портретом Номана Челебиджихана (1885-1918) - одного из организаторов первого Курултая, первого председателя правительства провозглашенной в 1917 г. Крымской народной республики, первого муфтия мусульман Крыма, Литвы, Польши и Беларуси. Слова его стихотворения «Я поклялся» стали национальным гимном крымских татар.

Несколько почтовых конвертов Украины, выпущенных в 2000-2012 гг., посвящены деятелям культуры крымскотатарского народа.

В поддержку крымских татар в 2016 Укрпочта выпустила художественный конверт «Подружки» художницы Светланы Балух, на котором изображены две девочки - украинка и татарка в национальной одежде.

Напомним, 18 мая - годовщина трагической депортации крымскотатарского народа с его исторической родины - из Крыма, совершенное в течение 18-21 мая 1944 г. Всего, согласно официальным данным, были депортированы 191044 крымских татар. В ходе выселения и в первые годы после него погибло примерно 46,2%, то есть почти каждый второй из народа..

 
Общество Выставка Крымские татары

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