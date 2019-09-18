Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:58

В Сумах остановки ждут остекления больше года

В прошлом году новые стеклянные евроостановки подверглись набегам вандалов до десятка раз.

Остановка на ул. К.Зеленко

Пострадали стекла остановки на ул. Горького, Ильинской, Зеленко, пр. Лушпы, Петропавловской и т.д. Однако, например, на ул. Зеленко, где остановка была разбита 25 июня 2019 года, и на пр. Лушпы, где ее разбили 13 мая 2019 года, новое стекло так и не поставили…

Общество Остановки

По тематике

В Сумах откажутся от космических остановок
27.04.2020 10:27

В Сумах откажутся от космических остановок

Мэр Сум Александр Лысенко дал поручение экономить на установке остановок....

За полгода на Ремесленной так и не появилась новая остановка
09.04.2020 12:24

За полгода на Ремесленной так и не появилась новая остановка

Поручение заметить старую остановку «4-я горбольница» по улице Ремесленной городской голова Сум дал еще в ноябре 2019 года....

В Сумах снова обещают установить названия остановок на английском, по 10 тыс. грн за штуку
09.12.2019 09:57

В Сумах снова обещают установить названия остановок на английском, по 10 тыс. грн за штуку

За год установили аж одну табличку....

30.09.2019 10:16

В Сумах нет денег на указатели остановок

За полгода сумские чиновники не нашли денег на указатели остановок, установленных в 2017-2018 годах....

В Сумах «сдуло» еще одну остановку
18.09.2019 11:17

В Сумах «сдуло» еще одну остановку

Сегодня, 18 сентября, на ул. Роменская произошел «демонтаж» остановки....

Новости

На Сумщине расширилась география распространения коронавируса
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В Сумах новый случай заражения COVID-19
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Открылась онлайн-выставка «История крымскотатарского народа языком филателии Украины»
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В Тростянце начинается музейная неделя
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На прошлой неделе в Сумы вернулись 60 человек из-за границы
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Сегодня 10:39
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Сумщина выпала из ТОП-5 по проценту выздоровевших от коронавируса
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Статьи

Авторка літературної сенсації 2019 року Тамара Горіха Зерня пережидає карантин у селі на Сумщині
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Николай Усок: «Позади три года больниц, три клинических смерти, двадцать операций...»
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08.05.2020 16:21
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8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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