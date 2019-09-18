В Сумах остановки ждут остекления больше года

Остановка на ул. К.Зеленко
Пострадали стекла остановки на ул. Горького, Ильинской, Зеленко, пр. Лушпы, Петропавловской и т.д. Однако, например, на ул. Зеленко, где остановка была разбита 25 июня 2019 года, и на пр. Лушпы, где ее разбили 13 мая 2019 года, новое стекло так и не поставили…
Мэр Сум Александр Лысенко дал поручение экономить на установке остановок....
Поручение заметить старую остановку «4-я горбольница» по улице Ремесленной городской голова Сум дал еще в ноябре 2019 года....
За год установили аж одну табличку....
За полгода сумские чиновники не нашли денег на указатели остановок, установленных в 2017-2018 годах....
Сегодня, 18 сентября, на ул. Роменская произошел «демонтаж» остановки....