В Сумах остановки ждут остекления больше года В прошлом году новые стеклянные евроостановки подверглись набегам вандалов до десятка раз.

Пострадали стекла остановки на ул. Горького, Ильинской, Зеленко, пр. Лушпы, Петропавловской и т.д. Однако, например, на ул. Зеленко, где остановка была разбита 25 июня 2019 года, и на пр. Лушпы, где ее разбили 13 мая 2019 года, новое стекло так и не поставили…