В Сумах уволили начальника облздрава?

Об этом в Фейсбуке написал ямпольский журналист Александр Тахтай.
«ИНФОРМАЦИЯ ТОЧНАЯ
УВОЛЕН начальник управления здравоохранения Сумской областной государственной администрации Дмитрий Кравцов.
ДОПОЛНЕНИЕ
Якобы за невыполнение поручения Президента о выплате надбавок врачам в условиях пандемии», - написал он.
В пресс-службе Сумской ОГА информацию не комментируют, сам г-н Кравцов также отмалчивается.
Напомним: с сегодняшнего дня Сумская ОГА отменила ежедневные брифинги по коронавирусу, теперь они будут проводиться всего два раза в неделю.
На прошлой неделе глава Сумской ОГА Роман Грищенко уволил своего зама Ивана Боршоша.
Глава Сумской облгосадминистрации Роман Грищенко уволил своего заместителя Ивана Боршоша....
Мэр Конотопа Артем Семенихин уволил начальницу отдела образования Ольгу Беспалую и работников отдела....
Сегодня, 21 апреля, президент Украины Владимир Зеленский подписал ряд кадровых распоряжений....
Ирину Купрейчик уволили с должности замглавы Сумской ОГА....
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал начальник управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Дмитрий Кравцов....