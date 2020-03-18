В Сумах уволили начальника облздрава? Сегодня, 18 мая, появилась информация, что начальник управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Дмитрий Кравцов уволен с должности.

Об этом в Фейсбуке написал ямпольский журналист Александр Тахтай.

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УВОЛЕН начальник управления здравоохранения Сумской областной государственной администрации Дмитрий Кравцов.

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Якобы за невыполнение поручения Президента о выплате надбавок врачам в условиях пандемии», - написал он.

В пресс-службе Сумской ОГА информацию не комментируют, сам г-н Кравцов также отмалчивается.

Напомним: с сегодняшнего дня Сумская ОГА отменила ежедневные брифинги по коронавирусу, теперь они будут проводиться всего два раза в неделю.

На прошлой неделе глава Сумской ОГА Роман Грищенко уволил своего зама Ивана Боршоша.