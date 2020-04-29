В Сумах дали 9 лет наркодилеру К 9 годам лишения свободы приговорен 21-летний молодой человек за незаконный оборот наркотических и психотропных веществ в особо крупных размерах

Сумской местной прокуратурой поддержано публичное обвинение в отношении 21-летнего жителя Кировоградской области, который в Сумах занимался распространением наркотических и психотропных веществ.

Напоминаем, что молодой человек был задержан в г. Сумы 16 декабря 2019 года. При себе у него было пять полиэтиленовых свертков с кристаллическим веществом. В то же время во время обыска в квартире, которую молодой человек арендует, обнаружено и изъято около 1500 шт. свертков с веществом, расфасованным для «закладок», большое количество таблеток и марихуану. Задержанный пояснил, что весь этот ассортимент он планировал продать в Сумах, делая так называемые «закладки». За день таким образом он распространял от 30 до 40 пакетов и таблеток.

Согласно выводам экспертиз, общая масса обнаруженного составляет почти 1 кг, в том числе это 444 г амфетамина, 439 г каннабиса и 86 г PVP.

По приговору суда от 15 мая обвиняемый признан виновным по ч. 3 ст. 307 (незаконное приобретение и хранение с целью сбыта психотропного вещества в особо крупных размерах) УК Украины и осужден к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Приговор он ждал в СИЗО, сообщает пресс-служба прокуратуры области.