Стало известно, где в Ахтырском районе новый случай коронавируса Сумской областной лабораторный центр опубликовал информацию по ситуации с коронавирусом на Сумщине.

Новый случай в Ахтырском районе зафиксирован в с. Шаповаловка. Это первый случай в районе. В Ахтырке ранее было подтверждено 4 случая. Все четверо уже вылечились.

Также по карте видно, что в Сумском районе также есть случай в с. Великие Вильмы, о чем раньше не упоминалось.