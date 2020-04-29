Стало известно, где в Ахтырском районе новый случай коронавируса

Новый случай в Ахтырском районе зафиксирован в с. Шаповаловка. Это первый случай в районе. В Ахтырке ранее было подтверждено 4 случая. Все четверо уже вылечились.
Также по карте видно, что в Сумском районе также есть случай в с. Великие Вильмы, о чем раньше не упоминалось.
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