У Сумах відновлює роботу міська галерея

До експозиції «Відродження мистецтвом» ввійшли роботи, що зберігаються у фонді міської галереї.

Виставка працюватиме до 31 травня.

Галерея чекає на відвідувачів з 11:00 до 18:00 щодня.

Вхід вільний, але лише за наявності засобів індивідуального захисту (маски, респіратори тощо).