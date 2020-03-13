У Сумах відновлює роботу міська галерея

До експозиції «Відродження мистецтвом» ввійшли роботи, що зберігаються у фонді міської галереї.
Виставка працюватиме до 31 травня.
Галерея чекає на відвідувачів з 11:00 до 18:00 щодня.
Вхід вільний, але лише за наявності засобів індивідуального захисту (маски, респіратори тощо).
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