На Сумщине телефонные мошенники придумали еще одну преступную схему обмана

В тот день на мобильный телефон 57-летнего жителя Конотопа позвонил неизвестный, который представился сотрудником компании мобильной связи и предложил изменить тарифный план на более выгодный. Для этого, якобы, необходимо назвать цифровые коды, поступившие в СМС-сообщении. Мужчина так и сделал - продиктовал неизвестному собеседнику несколько цифр из СМСки. Через некоторое время на телефон его жены также поступил звонок с телефонного номера, который тоже начинался с цифр +38044... Правда, абонент отключился, ничего не сказав. А уже ночью супругам начали поступать сообщения о снятии наличных с их банковских карточек. В итоге супруги потеряли 21600 гривен собственных средств и 42000 кредитных.
Конотопские следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество» и принимают все необходимые меры для установления личности злоумышленника и его местонахождение.
Правоохранители обращаются к гражданам с предостережением не доверять неизвестным телефонным собеседникам. Объектом для преступных сделок может стать любой повод. К сожалению, невозможно предсказать, какая следующая преступная идея возникнет в головах аферистов и какую новую схему они реализуют. Поэтому лучше вообще отказаться от каких-либо контактов с незнакомцами, кем бы они ни представлялись. Когда вам предлагают изменить тарифный план, кредитный лимит и т.д., узнайте, где находится ближайшая от вас учреждение данной организации и в какое время туда можно посетить для решения вопроса, если это действительно вам необходимо. Будьте максимально внимательными и осторожными, не дайте шанса проходимцам обогатиться за ваш счет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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