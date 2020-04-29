Аферист выманил у доверчивой жительницы Лебедина почти 34 000 гривен

Пострадавший, мол, в тяжелом состоянии находится в больнице, а виновнице аварии грозит уголовная ответственность. Поэтому для того, чтобы оказать помощь пострадавшему на операцию и последующее лечение, и не привлекать виновную к уголовной ответственности, срочно нужны деньги.
Напуганная женщина, чтобы «спасти дочь от больших неприятностей», все время разговаривая по телефону с неизвестным, пошла к ближайшему банковскому терминалу и через него перечислила на указанные ей счета сначала 5000 гривен, а потом еще 28 800 гривен.
И только на следующий день, связавшись с дочерью по телефону, женщина поняла, что ее обманули, и обратилась за помощью в полицию.
Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины и начала розыск злоумышленника.
Правоохранители еще раз предостерегают пожилых людей от совершения ими необдуманных шагов при общении с незнакомыми людьми. Знайте: если ваши собеседники в общении с вами затрагивают темы денег, которые вам необходимо кому-то передать из рук в руки, или отправить на неизвестный банковский счет, вас точно хотят обмануть. Поэтому необходимо сразу положить трубку, если разговор происходит по телефону, или же сказать четкое «нет», если идет общение «в живую», и сообщить в полицию. Всегда помните, Ваша безопасность в ваших руках, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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