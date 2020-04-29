Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:44217

Аферист выманил у доверчивой жительницы Лебедина почти 34 000 гривен

Днем на телефон 71-летней жительницы Лебедина позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что ее дочь, управляя автомобилем, попала в ДТП и травмировала человека.

Пострадавший, мол, в тяжелом состоянии находится в больнице, а виновнице аварии грозит уголовная ответственность. Поэтому для того, чтобы оказать помощь пострадавшему на операцию и последующее лечение, и не привлекать виновную к уголовной ответственности, срочно нужны деньги.

Напуганная женщина, чтобы «спасти дочь от больших неприятностей», все время разговаривая по телефону с неизвестным, пошла к ближайшему банковскому терминалу и через него перечислила на указанные ей счета сначала 5000 гривен, а потом еще 28 800 гривен.

И только на следующий день, связавшись с дочерью по телефону, женщина поняла, что ее обманули, и обратилась за помощью в полицию.

Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины и начала розыск злоумышленника.

Правоохранители еще раз предостерегают пожилых людей от совершения ими необдуманных шагов при общении с незнакомыми людьми. Знайте: если ваши собеседники в общении с вами затрагивают темы денег, которые вам необходимо кому-то передать из рук в руки, или отправить на неизвестный банковский счет, вас точно хотят обмануть. Поэтому необходимо сразу положить трубку, если разговор происходит по телефону, или же сказать четкое «нет», если идет общение «в живую», и сообщить в полицию. Всегда помните, Ваша безопасность в ваших руках, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество

По тематике

Сегодня 14:10

На Сумщине телефонные мошенники придумали еще одну преступную схему обмана

В результате этой аферы супруги из Конотопа, которые согласились на предложение неизвестных телефонных собеседников изменить свой телефонный тариф на более...

16.05.2020 13:02

Жертвой псевдобанкиров стала жительница Сумщины

Женщине поступило смс-предупреждения о якобы блокирования ее банковской карты. И для восстановления доступа к счету необходимо было перезвонить по телефону,...

16.05.2020 09:01

На Сумщине псевдоврач выманил у женщины 40 000 гривен

Злоумышленники по телефону рассказали жительнице Шостки, что ее сын попал в больницу после ДТП и нуждается в дорогой операции....

На Сумщине поймали мошенника с Луганщины, который обирал старушек
15.05.2020 17:31

На Сумщине поймали мошенника с Луганщины, который обирал старушек

Злоумышленник действовал по схеме «одолжить деньги внуку». От его действий пострадали по меньшей мере трое жительниц Шостки, которые отдали аферисту...

15.05.2020 15:43

Полиция Сумщины разыскивает мошенника-«провизора»

Как установили правоохранители, работница одного из фармацевтических заведений Конотопа стала жертвой давно известной мошеннической схемы....

Новости

На Сумщине расширилась география распространения коронавируса
Сегодня 09:14
В Сумах новый случай заражения COVID-19
Вчера 10:29
Начальника облуправления здравоохранения уволили по соглашению сторон
Сегодня 18:09
Кому в Сумах завтра отключат воду
Сегодня 17:54
Минздрав запустил общественное обсуждение временных рекомендаций во время II и III этапов выхода из карантина
Сегодня 17:48
Родильное отделение Глуховской больницы готово к приему рожениц
Сегодня 17:27
На Сумщине полицейские оперативно разыскали и вернули в семью подростка, который сбежал из дома
Сегодня 17:17
В Сумах взяли под стражу подозреваемого в убийстве сына
Сегодня 17:00
Аферист выманил у доверчивой жительницы Лебедина почти 34 000 гривен
Сегодня 16:44
Центр Сум проверяли на уровень доступности для людей с инвалидностью
Сегодня 15:58
На Сумщине будут судить следователя
Сегодня 15:28
В Сумах в аварии пострадал водитель «Мерседеса» (видео)
Сегодня 15:24
view counter

Статьи

Авторка літературної сенсації 2019 року Тамара Горіха Зерня пережидає карантин у селі на Сумщині
Вчера 14:27
КП «Спецкомбінат» допоможе у скорботну годину життя
15.05.2020 14:39
Психологічне та економічне насильство: як довести факт
14.05.2020 13:30
Николай Усок: «Позади три года больниц, три клинических смерти, двадцать операций...»
09.05.2020 20:21
Экс-игрок ПФК «Сумы» играет в чемпионате Беларуси
09.05.2020 18:26
С Победой… в Аргентину!
08.05.2020 16:21
Реалізація благодійного заходу «ДОПОМАГАЄМО РАЗОМ» від ТОВ «АВІС УКРАЇНА» 1
08.05.2020 14:39
Понад 126 млн грн отримали лікарні Сумської області за квітень в межах Програми медичних гарантій
06.05.2020 22:36
Рекордсмен Википедии из Глухова первые 229 статей написал за 8 дней
04.05.2020 19:42
З турботою про кожного: Лінія магазинів EVA забезпечила 242 опорні лікарні засобами дезінфекції на час карантину
04.05.2020 10:01
Більше третини депутатів Сумської облради покинули свої фракції за час своєї каденції 1
30.04.2020 13:21
Поможет ли геморрою профилактика?
29.04.2020 12:53
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.