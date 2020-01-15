Центр Сум проверяли на уровень доступности для людей с инвалидностью

18 мая в городе работали представители проекта «Доступно.UA», призванного улучшить уровень архитектурной доступности общественных мест в украинских городах, пишет UA:СУМИ.
«Мы проверяем радиус 500 метров, условно, от центра. Входят сюда аптеки, отделения Укрпочты, банки и супермаркеты. Также у нас есть список обязательных локаций. К примеру, это городской совет, музей, театр, кинотеатр, наиболее выдающиеся локации города. И также мы проверяем тротуары», - рассказала координатор проекта «Доступно.UA» Татьяна Шаповал.
«Аптеки, которые мы проверяли за это время, хотя и имеют пандусы, но недоступны, потому что эти пандусы не соответствуют нормам. А иногда на входе за заездом есть еще дополнительные ступеньки. Есть много, я заметил, водостоков, водоотводов по тротуарам, которые создают неудобства при передвижении людей на колясках и вообще маломобильных групп населения, потому что есть люди с костылями, на каблуках, и любой может подвернуть там ногу», - говорит основатель проекту «Доступно.UA» Дмитрий Щебетюк.
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