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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:51251

На Донбассе произошла ротация сводного отряда полиции Сумщины

17 мая в зону проведения операции Объединенных сил выехал сводный отряд полиции Сумщины.

В его состав вошли работники как роты полиции особого назначения «Сумы», сотрудники управления патрульной полиции, отраслевых служб и территориальных подразделений. Они должны сменить коллег, которые три с половиной месяца несли службу на Донетчине в условиях противоэпидемиологических мероприятий.

С напутственным словом к бойцам обратился временно исполняющий обязанности заместителя начальника ГУНП области Николай Худенко. Он отметил, что задачи для полицейских остаются неизменными - поддержание правопорядка и безопасности в зоне ответственности, защита прав и свобод граждан, дежурство на блокпостах, проверка автотранспорта, противодействие преступности, задержание членов незаконных вооруженных формирований, обнаружение оружия, наркотиков и т.п.

«Большинство из вас не впервые выезжает в зону ООС, поэтому вы знаете, сколько там стоят бдительность, дисциплина и взаимная поддержка, - подчеркнул Николай Худенко. - Я надеюсь, что вы на традиционно высоком уровне выполните все поставленные перед вами задачи, и искренне желаю удачного возвращения домой».

Особенности нынешней ротации в том, что она происходит в условиях противодействия и предотвращения опасной пандемии. Поэтому на сумских бойцов ложатся дополнительная ответственность и дополнительные задания по контролю за соблюдением жителями Донбасса карантинных мероприятий, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

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