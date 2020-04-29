В Сумах в аварии пострадал водитель «Мерседеса» (видео) В результате столкновения двух авто травмирован один из водителей.

15 мая, около 18.30, патрульные получили сообщение о ДТП с пострадавшими на улице Юрия Ветрова.

Прибыв на место ДТП, инспекторы установили, что при обстоятельствах, которые в настоящее время выясняются, произошло столкновение транспортных средств Mercedes-Benz 416 CDI под управлением 33-летнего гражданина и FORD FOCUS под управлением 35-летнего мужчины.

Вследствие ДТП водитель «Мерседеса» получил телесные повреждения. Его доставили в медицинское учреждение.

Стражи порядка обеспечили безопасность дорожного движения во время оформления следователем материалов ДТП.