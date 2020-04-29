В Сумах в аварии пострадал водитель «Мерседеса» (видео)

15 мая, около 18.30, патрульные получили сообщение о ДТП с пострадавшими на улице Юрия Ветрова.
Прибыв на место ДТП, инспекторы установили, что при обстоятельствах, которые в настоящее время выясняются, произошло столкновение транспортных средств Mercedes-Benz 416 CDI под управлением 33-летнего гражданина и FORD FOCUS под управлением 35-летнего мужчины.
Вследствие ДТП водитель «Мерседеса» получил телесные повреждения. Его доставили в медицинское учреждение.
Стражи порядка обеспечили безопасность дорожного движения во время оформления следователем материалов ДТП.
15 мая, около 8.30 произошло ДТП на ул. Ильинская.... 1
Сегодня, 15 мая, на ул. Харьковской в моста возле кафе «Колибри» произошло ДТП....
Сообщение о ДТП патрульные получили сегодня, 14 мая, около 14.00....
Полиция проводит профилактические мероприятия под условным названием «Мотоцикл»....
Ахтырской местной прокуратурой согласовано сообщение о подозрении 39-летнему мужчине, который совершил смертельное ДТП....