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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:24341

В Сумах в аварии пострадал водитель «Мерседеса» (видео)

В результате столкновения двух авто травмирован один из водителей.

15 мая, около 18.30, патрульные получили сообщение о ДТП с пострадавшими на улице Юрия Ветрова.

Прибыв на место ДТП, инспекторы установили, что при обстоятельствах, которые в настоящее время выясняются, произошло столкновение транспортных средств Mercedes-Benz 416 CDI под управлением 33-летнего гражданина и FORD FOCUS под управлением 35-летнего мужчины.

Вследствие ДТП водитель «Мерседеса» получил телесные повреждения. Его доставили в медицинское учреждение.

Стражи порядка обеспечили безопасность дорожного движения во время оформления следователем материалов ДТП.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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