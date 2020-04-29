В Шостке поймали серийного вора Благодаря камерам видеонаблюдения участковые офицеры полиции разоблачили серийного «магазинного» вора.

Полицейские уже установили причастность мужчины к совершению 17 краж из магазинов в Шостке. Интересовали 32-летнего злоумышленника деликатесные продукты питания: красная икра, порционные тушки семги, шоколад, дорогие сыры и колбасы. Однако не гнушался он и косметикой для женщин, которую проносил без оплаты вне касс торговых точек города.

Как установили правоохранители, находясь в качестве посетителя в супермаркетах или в магазинах косметики, злоумышленник выбирал товар и прятал его за пояс брюк. Затем выносил «покупки» неоплаченными за пределы магазинов, и впоследствии продавал по значительно более низкой цене.

Разоблачить подозреваемого помогли камеры видеонаблюдения, установленные в торговых залах магазинов. На записях четко зафиксированы и лицо злоумышленника, и сам процесс кражи. Эти данные управляющие магазинов передали полиции, а участковые установили личность вора.

В некоторых случаях охрана торговых заведений пыталась на «горячем» задержать вора, однако тому удавалось убежать.

Сейчас в отношении мужчины открыто уголовное производство сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 и 2 ст. 185 «Кража» и ч. 2 ст. 186 «Грабеж». За содеянное ему грозит от четырех до шести лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.