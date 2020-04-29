В Сумах взяли под стражу подозреваемого в убийстве сына

По данным следствия, событие произошло 6 мая 2020 года в г. Сумы. В одной из квартир многоэтажки между отцом и сыном началась ссора, во время которой старший схватил молоток и несколько раз ударил им младшего по голове. От полученных травм 36-летний потерпевший скончался на месте происшествия. Чтобы скрыть преступление, отец перенес тело сына в подвальное помещение своего же дома и присыпал песком.
Обнаружили тело погибшего только 14 мая. Сотрудники полиции под процессуальным руководством прокуратуры оперативно установили обстоятельства смерти потерпевшего и собрали доказательства причастности отца к убийству.
Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. За содеянное ему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.