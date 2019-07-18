На Сумщине полицейские оперативно разыскали и вернули в семью подростка, который сбежал из дома Меньше часа понадобилось сотрудникам полиции Шостки, чтобы разыскать 14-летнего жителя пгт Воронеж Шосткинского района. После ссоры с матерью он убежал из дома к товарищу, где его и нашли правоохранители.

Об исчезновении своего 14-летнего сына местному участковому офицеру полиции сообщила 42-летняя жительница поселка Воронеж Шосткинского района. Женщина рассказала, что после их ссоры парень ушел из дома и ночевать не вернулся. Она самостоятельно пыталась его разыскать: обзванивала родственников и спрашивала у соседей. Впрочем, парня никто не видел.

Прибыв на вызов, сотрудники в составе следственно-оперативной группы полиции установили круг друзей и знакомых пропавшего. По адресу одного из товарищей парня и нашли.

Как выяснилось, пока продолжались поиски несовершеннолетнего, сам он все это время находился у друга. Его родителям пояснил, что заночевать у них позволила мать.

С парнем полицейские провели воспитательную беседу о недопустимости такого поведения. В свою очередь он пообещал сделать надлежащие выводы и не повторять подобные поступки в будущем, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.