Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:27236

Родильное отделение Глуховской больницы готово к приему рожениц

Глуховское родильное отделение пережило двухнедельный карантин в связи с вынужденными профилактическими мерами, и сегодня, 18 мая, готово к приему беременных.

Об этом сообщил акушер-гинеколог Игорь Барахович.

«Двукратно медики прошли обследование. Все результаты отрицательные. Родильный дом выдержал карантин согласно рекомендациям эпидемиологов. Проведены все дезинфекционные мероприятия», - сказал журналистам Глухов.инфо Игорь Леонидович.

На вопрос журналистов о количестве пациенток, которые вынужденно рожали не в Глухове, врач-гинеколог сообщил, что только одна роженица была направлена рожать в Шостку.

Что же касается женщины, у которой после выписки из роддома был обнаружен коронавирус, то сейчас она находится под наблюдением семейного врача.

Напомним: с 8 мая прием пациентов в родильное отделение был временно ограничен в целях снижения риска распространения COVID-19.

Общество Глуховская горбольница Коронавирус

По тематике

Стали известны подробности о пяти жителях Сумщины, у которых обнаружили коронавирус за выходные
Сегодня 14:17

Стали известны подробности о пяти жителях Сумщины, у которых обнаружили коронавирус за выходные

За выходные в Сумской области в целом обнаружили коронавирус у пяти человек....

Стало известно, где в Ахтырском районе новый случай коронавируса
Сегодня 13:14

Стало известно, где в Ахтырском районе новый случай коронавируса

Сумской областной лабораторный центр опубликовал информацию по ситуации с коронавирусом на Сумщине....

Сумская облгосадминистрация решила отчитываться по коронавируса всего пару раз в неделю
Сегодня 11:09

Сумская облгосадминистрация решила отчитываться по коронавируса всего пару раз в неделю

Ежедневные брифинги в Сумской облгосадминистрации по ситуации с заболеванием коронавирусной инфекцией на Сумщине отменили.... 1

Сумщина выпала из ТОП-5 по проценту выздоровевших от коронавируса
Сегодня 10:09

Сумщина выпала из ТОП-5 по проценту выздоровевших от коронавируса

В Сумской области выздоровели от коронавируса 89 человек, всего заболело 163....

Ситуация с коронавирусом в Украине
Сегодня 09:44

Ситуация с коронавирусом в Украине

Министерство здравоохранения сообщает, что в Украине подтверждено 18616 случаев COVID-19, из них 5276 выздоровели, 535 умерли....

Новости

На Сумщине расширилась география распространения коронавируса
Сегодня 09:14
В Сумах новый случай заражения COVID-19
Вчера 10:29
Начальника облуправления здравоохранения уволили по соглашению сторон
Сегодня 18:09
Кому в Сумах завтра отключат воду
Сегодня 17:54
Минздрав запустил общественное обсуждение временных рекомендаций во время II и III этапов выхода из карантина
Сегодня 17:48
Родильное отделение Глуховской больницы готово к приему рожениц
Сегодня 17:27
На Сумщине полицейские оперативно разыскали и вернули в семью подростка, который сбежал из дома
Сегодня 17:17
В Сумах взяли под стражу подозреваемого в убийстве сына
Сегодня 17:00
Аферист выманил у доверчивой жительницы Лебедина почти 34 000 гривен
Сегодня 16:44
Центр Сум проверяли на уровень доступности для людей с инвалидностью
Сегодня 15:58
На Сумщине будут судить следователя
Сегодня 15:28
В Сумах в аварии пострадал водитель «Мерседеса» (видео)
Сегодня 15:24
view counter

Статьи

Авторка літературної сенсації 2019 року Тамара Горіха Зерня пережидає карантин у селі на Сумщині
Вчера 14:27
КП «Спецкомбінат» допоможе у скорботну годину життя
15.05.2020 14:39
Психологічне та економічне насильство: як довести факт
14.05.2020 13:30
Николай Усок: «Позади три года больниц, три клинических смерти, двадцать операций...»
09.05.2020 20:21
Экс-игрок ПФК «Сумы» играет в чемпионате Беларуси
09.05.2020 18:26
С Победой… в Аргентину!
08.05.2020 16:21
Реалізація благодійного заходу «ДОПОМАГАЄМО РАЗОМ» від ТОВ «АВІС УКРАЇНА» 1
08.05.2020 14:39
Понад 126 млн грн отримали лікарні Сумської області за квітень в межах Програми медичних гарантій
06.05.2020 22:36
Рекордсмен Википедии из Глухова первые 229 статей написал за 8 дней
04.05.2020 19:42
З турботою про кожного: Лінія магазинів EVA забезпечила 242 опорні лікарні засобами дезінфекції на час карантину
04.05.2020 10:01
Більше третини депутатів Сумської облради покинули свої фракції за час своєї каденції 1
30.04.2020 13:21
Поможет ли геморрою профилактика?
29.04.2020 12:53
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.