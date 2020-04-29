Родильное отделение Глуховской больницы готово к приему рожениц Глуховское родильное отделение пережило двухнедельный карантин в связи с вынужденными профилактическими мерами, и сегодня, 18 мая, готово к приему беременных.

Об этом сообщил акушер-гинеколог Игорь Барахович.

«Двукратно медики прошли обследование. Все результаты отрицательные. Родильный дом выдержал карантин согласно рекомендациям эпидемиологов. Проведены все дезинфекционные мероприятия», - сказал журналистам Глухов.инфо Игорь Леонидович.

На вопрос журналистов о количестве пациенток, которые вынужденно рожали не в Глухове, врач-гинеколог сообщил, что только одна роженица была направлена рожать в Шостку.

Что же касается женщины, у которой после выписки из роддома был обнаружен коронавирус, то сейчас она находится под наблюдением семейного врача.

Напомним: с 8 мая прием пациентов в родильное отделение был временно ограничен в целях снижения риска распространения COVID-19.