В Сумах за неоднократные ссоры в семье мужчине присудили 5 суток ареста

В соответствии с протоколом об административном правонарушении, событие произошло 14 мая. Около 7.00 утра мужчина ссорился со своей бывшей женой: оскорблял ее, выражался в ее сторону нецензурной бранью, угрожал физической расправой. То есть совершил психологическое давление и совершил правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 173-2 КУоАП.
Согласно материалам дела, в январе и марте этого года мужчина уже привлекался к административной ответственности за аналогичные действия. В судебном заседании мужчина свою вину признал, а потерпевшая подтвердила указанные обстоятельства.
При назначении наказания судом учтены характер совершенного правонарушения, лицо, привлекаемое к административной ответственности.
Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.
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