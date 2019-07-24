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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:33352

В Сумах за неоднократные ссоры в семье мужчине присудили 5 суток ареста

18 мая Заречный районный суд г. Сумы применил административный арест на 5 суток к мужчине, который неоднократно совершал домашнее насилие в отношении бывшей жены.

В соответствии с протоколом об административном правонарушении, событие произошло 14 мая. Около 7.00 утра мужчина ссорился со своей бывшей женой: оскорблял ее, выражался в ее сторону нецензурной бранью, угрожал физической расправой. То есть совершил психологическое давление и совершил правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 173-2 КУоАП.

Согласно материалам дела, в январе и марте этого года мужчина уже привлекался к административной ответственности за аналогичные действия. В судебном заседании мужчина свою вину признал, а потерпевшая подтвердила указанные обстоятельства.

При назначении наказания судом учтены характер совершенного правонарушения, лицо, привлекаемое к административной ответственности.

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Право Домашнее насилие

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