Минздрав запустил общественное обсуждение временных рекомендаций во время II и III этапов выхода из карантина

Сформированы проекты временных рекомендаций:
- При проведении внешнего независимого оценивания, единого вступительного экзамена и единого вступительного испытания.
- В учреждениях дошкольного образования.
- При работе отелей.
- При перевозке пассажиров автомобильным транспортом.
- В некоторых заведениях физической культуры и спорта.
Свои предложения к временным рекомендациям можно присылать на электронную почту до 18:00 19 мая 2020 г.: Povoroznyk.igor@gmail.com.
Второй этап ослабления карантина возможен уже с 22 мая и будет рассматриваться на одном из ближайших заседаний Кабинета Министров....
Передвигаться группами по 8 человек, а не по двое, как раньше....
За такое решение проголосовали сегодня, 12 мая, члены городской комисиии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций....
Городской голова Александр Лысенко во время аппаратного совещания отметил, что, несмотря на первое послабление карантина, в городе в дальнейшем действуют...
Сегодня, 11 мая, в Украине ослабляют карантинные ограничения: открываются стоматологии, парикмахерские, разрешено ходить в парки и на детские площадки....