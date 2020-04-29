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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:48200

Минздрав запустил общественное обсуждение временных рекомендаций во время II и III этапов выхода из карантина

На сайте Министерства здравоохранения опубликовано распоряжение Главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко о проведении общественного обсуждения некоторых требований к противоэпидемическим мероприятиям при ослаблении карантина.

Сформированы проекты временных рекомендаций:

- При проведении внешнего независимого оценивания, единого вступительного экзамена и единого вступительного испытания.

- В учреждениях дошкольного образования.

- При работе отелей.

- При перевозке пассажиров автомобильным транспортом.

- В некоторых заведениях физической культуры и спорта.

Свои предложения к временным рекомендациям можно присылать на электронную почту до 18:00 19 мая 2020 г.: Povoroznyk.igor@gmail.com.

Общество Карантин

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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