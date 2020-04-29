Минздрав запустил общественное обсуждение временных рекомендаций во время II и III этапов выхода из карантина На сайте Министерства здравоохранения опубликовано распоряжение Главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко о проведении общественного обсуждения некоторых требований к противоэпидемическим мероприятиям при ослаблении карантина.

Сформированы проекты временных рекомендаций: - При проведении внешнего независимого оценивания, единого вступительного экзамена и единого вступительного испытания. - В учреждениях дошкольного образования. - При работе отелей. - При перевозке пассажиров автомобильным транспортом. - В некоторых заведениях физической культуры и спорта. Свои предложения к временным рекомендациям можно присылать на электронную почту до 18:00 19 мая 2020 г.: Povoroznyk.igor@gmail.com.