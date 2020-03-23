Кому в Сумах завтра отключат воду

С 9:30 не будут получать воду жители д. №№ 1, 5, 5/1, 7, 9 и дома частного сектора №№ 24 - 58 на ул. Заливная; №№ 15а, 15б, 15 на пр-те М. Лушпы, поэтому горожанам рекомендуют заблаговременно сделать необходимый запас питьевой воды.
После завершения ремонтных работ водоснабжение будет восстановлено.
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