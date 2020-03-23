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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:54256

Кому в Сумах завтра отключат воду

Во вторник, 19 мая, в связи проведением аварийно-ремонтных работ по замене задвижки диаметром 200 мм КП «Горводоканал» приостановит подачу воды в некоторые дома на ул. Заливная и пр-ту М. Лушпы.

С 9:30 не будут получать воду жители д. №№ 1, 5, 5/1, 7, 9 и дома частного сектора №№ 24 - 58 на ул. Заливная; №№ 15а, 15б, 15 на пр-те М. Лушпы, поэтому горожанам рекомендуют заблаговременно сделать необходимый запас питьевой воды.

После завершения ремонтных работ водоснабжение будет восстановлено.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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