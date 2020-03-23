Кому в Сумах завтра отключат воду Во вторник, 19 мая, в связи проведением аварийно-ремонтных работ по замене задвижки диаметром 200 мм КП «Горводоканал» приостановит подачу воды в некоторые дома на ул. Заливная и пр-ту М. Лушпы.

С 9:30 не будут получать воду жители д. №№ 1, 5, 5/1, 7, 9 и дома частного сектора №№ 24 - 58 на ул. Заливная; №№ 15а, 15б, 15 на пр-те М. Лушпы, поэтому горожанам рекомендуют заблаговременно сделать необходимый запас питьевой воды. После завершения ремонтных работ водоснабжение будет восстановлено.