Сумчани можуть скористатися онлайн-платформою «Допомога поруч» для отримання адресної допомоги під час карантину

Це новий соціальний проєкт, що має на меті створити умови для залучення благодійних, громадських організацій, бізнесу, волонтерів для надання допомоги людям, які її потребують, та забезпечити координацію дій його учасників.

Так, завдяки онлайн-платформі оперативно визначатимуться потреби та надаватиметься відповідна допомога й соціальні послуги одиноким особам похилого віку, одиноко проживаючим людям з інвалідністю, неповним сім’ям з дітьми віком до 14 років, у тому числі з дітьми з інвалідністю та іншим соціально вразливим верствам населення.

Номер телефону гарячої лінії для виявлення потреб вразливих верств населення (0542)77-92-09.