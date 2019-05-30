Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:58213

Сумчани можуть скористатися онлайн-платформою «Допомога поруч» для отримання адресної допомоги під час карантину

Департамент соцзахисту населення інформує громадян про запроваджену Міністерством соцполітики інформаційну онлайн-платформу «Допомога поруч» для надання адресної допомоги вразливим верствам населення на період дії карантину.

Це новий соціальний проєкт, що має на меті створити умови для залучення благодійних, громадських організацій, бізнесу, волонтерів для надання допомоги людям, які її потребують, та забезпечити координацію дій його учасників.

Так, завдяки онлайн-платформі оперативно визначатимуться потреби та надаватиметься відповідна допомога й соціальні послуги одиноким особам похилого віку, одиноко проживаючим людям з інвалідністю, неповним сім’ям з дітьми віком до 14 років, у тому числі з дітьми з інвалідністю та іншим соціально вразливим верствам населення.

Номер телефону гарячої лінії для виявлення потреб вразливих верств населення (0542)77-92-09.

Общество Соцпомощь

По тематике

У період карантину соціальні виплати сумчанам продовжуватимуть автоматично
08.04.2020 08:05

У період карантину соціальні виплати сумчанам продовжуватимуть автоматично

У зв’язку з запровадженням у державі карантину, відбулись зміни в законодавстві у сфері соціального захисту населення....

Сумчани можуть отримати «карантинну» соціальну допомогу
07.04.2020 13:00

Сумчани можуть отримати «карантинну» соціальну допомогу

Департамент соціального захисту населення роз'яснює, хто має право отримати одноразову «карантинну» грошову допомогу....

29.10.2019 11:17

На Сумщине осудили женщину, которая неправомерно получала помощь одиноким матерям

По решению Ямпольского районного суда жительнице Ямполя придется заплатить штраф и вернуть в бюджет незаконно полученные средства....

22.08.2019 08:32

Сумчанам перечислили государственную соцпомощь

Средства можно получить в учреждениях банка уже 22 августа 2019 года....

30.05.2019 14:52

В Сумах продолжается прием документов на выплату помощи многодетным семьям

Департамент социальной защиты населения продолжает прием документов для назначения пособия на детей, которые воспитываются в многодетных семьях....

Новости

На Сумщине заболел коронавирусом один, вылечились 9
Сегодня 09:13
На Сумщине расширилась география распространения коронавируса
Вчера 09:14
Сумщина задолжала за ж/д перевозки льготников больше 12 млн грн
Сегодня 17:54
В Сумах будут судить чиновника ОГА
Сегодня 17:26
На Сумщине учительницу, уволенную со скандалом, восстановили в должности
Сегодня 17:04
Избиение в сумском соборе: четвертый месяц полиция разыскивает осужденного
Сегодня 16:56
Полицейские изъяли у пьяного шосткинца револьвер
Сегодня 16:40
Сумчани можуть скористатися онлайн-платформою «Допомога поруч» для отримання адресної допомоги під час карантину
Сегодня 15:58
Экс-начальник Сумского облздрава поблагодарил коллег за работу
Сегодня 15:57
На Сумщине дали по 8 лет двум разбойникам
Сегодня 15:14
В Сумах будет вода с хлором
Сегодня 15:03
Сумской легкоатлет рассказал о португальских сборах, обсервации и тренировках (видео)
Сегодня 14:53
view counter

Статьи

Авторка літературної сенсації 2019 року Тамара Горіха Зерня пережидає карантин у селі на Сумщині
17.05.2020 14:27
КП «Спецкомбінат» допоможе у скорботну годину життя
15.05.2020 14:39
Психологічне та економічне насильство: як довести факт
14.05.2020 13:30
Николай Усок: «Позади три года больниц, три клинических смерти, двадцать операций...»
09.05.2020 20:21
Экс-игрок ПФК «Сумы» играет в чемпионате Беларуси
09.05.2020 18:26
С Победой… в Аргентину!
08.05.2020 16:21
Реалізація благодійного заходу «ДОПОМАГАЄМО РАЗОМ» від ТОВ «АВІС УКРАЇНА» 1
08.05.2020 14:39
Понад 126 млн грн отримали лікарні Сумської області за квітень в межах Програми медичних гарантій
06.05.2020 22:36
Рекордсмен Википедии из Глухова первые 229 статей написал за 8 дней
04.05.2020 19:42
З турботою про кожного: Лінія магазинів EVA забезпечила 242 опорні лікарні засобами дезінфекції на час карантину
04.05.2020 10:01
Більше третини депутатів Сумської облради покинули свої фракції за час своєї каденції 1
30.04.2020 13:21
Поможет ли геморрою профилактика?
29.04.2020 12:53
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.