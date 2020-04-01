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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:52330

На Сумщине полиция задержала браконьеров

Работники сектора реагирования патрульной полиции Ямпольского отделения полиции, узнав, что по ночам кто-то браконьерским способом, еще и во время нереста, добывает рыбу на озере в с. Княжичи, решили поймать злоумышленников на горячем.

Вечером полицейские устроили засаду. И под утро на озере заметили деревянную лодку и двух человек, которые вытаскивали сетки. Злоумышленниками, которые несмотря на нерест, сетками ловили икорную рыбу, оказались местные жители в возрасте 55 и 36 лет. О том, что они не впервые занимались незаконным промыслом рыбных ресурсов, свидетельствует их экипировка и наличие запрещенных средств лова.

У браконьеров правоохранители обнаружили и изъяли 27 рыбин таких видов как толстолобик, карп, щука и карась, а также несколько сеток. Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.249 УК Украины (незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до 3 лет, с конфискацией орудий и средств промысла и всего добытого, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

 
Право Браконьерство

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