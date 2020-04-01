В Сумах обсудят областной футбольный сезон В пятницу, 22 мая, состоится совещание представителей команд-участниц чемпионата Сумской области.

Совещание состоится в чаше стадиона «Юбилейный» в Сумах с соблюдением всех карантинных условий и начнется в 12:00, пишет сайт Ассоциации футбола Сумской области.

«В связи с карантином старт сезона переносится. Планируем, что начнется он 6 июня кубковыми матчами. В чемпионате планируем участие восьми команд в высшей лиге и 12 в первой (две группы - «Север» и «Юг») », - говорит глава АФСО Андрей Прохорович.