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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:33153

В Сумах обсудят областной футбольный сезон

В пятницу, 22 мая, состоится совещание представителей команд-участниц чемпионата Сумской области.

Совещание состоится в чаше стадиона «Юбилейный» в Сумах с соблюдением всех карантинных условий и начнется в 12:00, пишет сайт Ассоциации футбола Сумской области.

«В связи с карантином старт сезона переносится. Планируем, что начнется он 6 июня кубковыми матчами. В чемпионате планируем участие восьми команд в высшей лиге и 12 в первой (две группы - «Север» и «Юг») », - говорит глава АФСО Андрей Прохорович.

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