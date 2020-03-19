Экс-замглавы Сумской ОГА за год заработал в полтора раза больше А в 2020 году зарплата экс-чиновника несколько снизилась.

Это следует из деклараций, которые подал Иван Боршош в Национальное агентство по предотвращению коррупции.

Из ежегодной декларации за 2019 год, которую Иван Боршош подал в пятницу, 15 мая, следует, что за 2019 год чиновник заработал 738 тыс.грн (то есть по 61,5 тыс. грн в месяц), это почти в полтора раза больше, чем за 2018 год – 500 тыс. грн (в среднем почти по 42 тыс. грн в месяц). В тот же день он подал декларацию перед увольнением, из которой стало известно, что за 4,5 месяца 2020 года он азаработал всего-то 197 тыс. грн (то есть почти по 44 тыс. грн в месяц, возможно, и больше, ведь за май, видимо, он еще не получал зарплаты). Не ахти как много, но прожить холостяку в съемной квартире можно.

Кстати, из новой декларации известно, что экс-чиновник живет в арендованной квартире в 82 кв. м и у него с мая 2019-го появились 2 га земли в Путивльском районе за 56 тыс. грн. А вот квартиры в 59 квадратов, которой он владел с 2015 года, уже нет, ее он продал за 521 тыс. грн уже в январе этого года.

Также у него в собственности все тот же грузовик FAW CA1031 2006 года выпуска. А вот легковушки Hyundai Santa Fe 2.2CRDi 4WD 2007 г.в., которой он владел с 2011-го, уже нет. Ее он продал год назад за 336 тыс. грн. Уже год у него в пользовании MERCEDEC-BENZ ML 350 2013 г.в. за 750 тыс. грн, принадлежащий Богдану Ивановичу Боршошу.

Из налички у экс-чиновника 7,5 тыс. евро, 70 тыс. грн и 5 тыс. долларов, последние ему удалось собрать за 2019 год.