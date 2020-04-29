Сумчанка рассказала, как Израиль выходит из карантина Бывшая журналистка газеты «Сумщина», ныне израильтянка Meira Elishevi написала в Фейсбуке, как Израиль выходит из карантина.

«Израиль стремительно выходит из карантина. Впервые с момента вспышки коронавируса в стране ни одного случая заражения. Открыты школы и детсады, убраны ограничения на передвижения, занятия спортом и многое другое.

Что касается Эйлата, через пару дней здесь открываются пляжи, а с 27 мая, к празднику Шавуот - отели, в которых занято более 80 процентов жителей города. Я вышла на работу еще 7 мая, когда открылись крупные торговые центры. И вот сейчас, оглядываясь на полтора месяца своего пребывания дома, когда дружно "карантинила" вся страна, хочется и за это время сказать спасибо Богу и дорогим для меня людям.

Прежде всего, за то, что все мы живы и здоровы. За прекрасное время, когда я могла сполна насладиться домашним уютом, покоем, тишиной. Могла посмотреть и послушать что-то интересное и полезное для души, подучить языки. Это время показало, как легко нам вместе с Юрой 24 часа в сутки в закрытом помещении).

Наши прогулки (100 метров от дома), занятия спортом (500 метров), пикники на балконе, пение караоке, открытие во мне парикмахерского таланта) и даже хозяйственные дела - все это сделало наши отношения еще более доверительными и комфортными.

Чувству внутренней уверенности и оптимизма способствовали и действия власти, хотя конечно же, ее есть за что критиковать. Но как бы там ни было, Израиль признан самой безопасной страной мира во время коронавируса. То же самое касается материальных вещей. Пока я размышляла, хватит ли у Битуах Леуми (Службы национального страхования) средств для выплат огромному количеству новоиспеченных временно безработных, все было выплачено даже раньше срока.

Конечно же, мы все время были на связи с нашими близкими. Чудесно было общаться с друзьями, которые находятся в разных странах мира, но наша взаимная поддержка дорогого стоит. Тем более, на карантин пришлись наши дни рождения и поздравления дорогих людей наполняли сердце счастьем. Спасибо также нашим коллегам, мы были и остаемся вместе!

А еще хочется повторить известную фразу - в темные времена видно светлых людей. Огромная благодарность врачам, волонтерам, тем, кто помог пусть даже одному человеку и этим сделал мир лучше. Я надеюсь, что и мы с мужем стали такими людьми, пусть даже для пары пожилых соседей по подъезду.

Что я осознала за это время? Хрупкость этого мира, в котором уверенность и оптимизм - хорошие качества, но самонадеянности места нет. Я не знаю, что будет завтра, но смотрю в будущее с надеждой. Я верю, что Бог исцелит эту землю, как Он исцеляет наши сердца, наши взаимоотношения. Друзья, веры и надежды вам. Мы вместе!», - написала она.