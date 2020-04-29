В Сумах вылечились все врачи, больные коронавирусом

«От коронавируса выздоровели все сумские врачи, которые на него болели! В частности, это врач - интерн и санитарка клинической больницы №5, а также медики из областной больницы», - сообщил он.
Напомним: всего на Сумщине коронавирус был подтвержден у 10 врачей, получается, что уже все выздоровели. Правда ,всего двое из них заразились на работе.
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