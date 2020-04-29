В Сумах заболело 15 человек, связанных с «Сам маркетом»

«Ситуация с заражением в магазине «Сам» развивается не так трагично, как это могло бы быть. Напомню, в конце апреля у заболевшей продавщицы магазина насчитали почти восемь десятков контактных лиц. Заболели из них 9, а также еще 6 сумчан, которые, в свою очередь, контактировали с ними. Все больные - легкие, лечатся амбулаторно. Большинство даже не имеют симптомов - но тестирование на коронавирус дало положительный результат.
В общем, сейчас коронавирусом болеет 31 сумчанин, из них 8 находятся в областной клинической больнице, а 23 - на самоизоляции и лечатся амбулаторно.
Как сообщают врачи, тяжелого течения болезни ни у кого из них нет», - написал он.
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