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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:47527

Мэр Сум анонсировал возвращение докарантинных маршрутов

Об этом Александр Лысенко он написал на своей странице в Фейсбуке.

«Мы готовимся к ослаблению карантина для общественного транспорта.

В частности, уже с 22 мая маршрутные такси частных перевозчиков начнут курсировать по тем маршрутам, которые действовали до начала карантина.

А с 25 мая у нас в планах восстановить полноценное курсирование коммунального общественного транспорта для всех сумчан по привычным маршрутам. Но определенные ограничения будут действовать в дальнейшем: пассажиры в салоне должны занимать только сидячие места, все они и водитель должны быть в масках.

Конечно, ослабление карантина - не повод расслабляться, продолжайте носить защитную маску, соблюдать дистанцию и использовать дезинфекторы», - написал он.

Общество Карантин Коммунальный транспорт Маршрутки Общественный транспорт

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