Мэр Сум анонсировал возвращение докарантинных маршрутов

«Мы готовимся к ослаблению карантина для общественного транспорта.
В частности, уже с 22 мая маршрутные такси частных перевозчиков начнут курсировать по тем маршрутам, которые действовали до начала карантина.
А с 25 мая у нас в планах восстановить полноценное курсирование коммунального общественного транспорта для всех сумчан по привычным маршрутам. Но определенные ограничения будут действовать в дальнейшем: пассажиры в салоне должны занимать только сидячие места, все они и водитель должны быть в масках.
Конечно, ослабление карантина - не повод расслабляться, продолжайте носить защитную маску, соблюдать дистанцию и использовать дезинфекторы», - написал он.
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