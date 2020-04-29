МОН оголошує прийом заявок на оснащення навчальних кабінетів і STEM-лабораторій у 2020 році До 13 червня 2020 року обласні та Київська міська державні адміністраціїможуть подати пропозиції щодо оснащення навчальних кабінетів і STEM-лабораторій у 2020 році в закладах загальної середньої та профтехосвіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти.

Оснащення обладнанням для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій здійснюється у державних та комунальних закладах загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти, які забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти. Зокрема, це: заклади спеціалізованої освіти наукового профілю; заклади освіти з кількістю 10-11 класів – 6 і більше; опорні заклади освіти з кількістю 10-11 класів – 4 і більше; заклади освіти з кількістю учнів у 5-11 класах 600 і більше; опорні заклади освіти з кількістю учнів у 5-11 класах 200 і більше; заклади професійної (професійно-технічної) освіти з кількістю учнів, що здобувають повну загальну середню освіту, 400 і більше.

Оснащення обладнанням здійснюється із розрахунку 1-5 STEM-лабораторій на м. Київ, одну область, з яких не більше 1 – у закладах профтеху, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, якщо вони відповідають умовам Порядку та умов погодження і здійснюють підготовку кваліфікованих кадрів за пріоритетними галузями економіки.

До листів з пропозиціями необхідно додати перелік обладнання, яке планується закупити для кожного закладу освіти, вказаного у пропозиціях. Обладнання необхідно зазначати з точною відповідністю позиціям Типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій, затвердженого наказом МОН від 29.04.2020 №574.

У пропозиції слід розміщувати заклади освіти за пріоритетністю. Зазначати найменування закладів необхідно відповідно до відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

Під час визначення закладів для оснащення обладнанням слід враховувати загальну кількість учнів у закладі станом на дату подання пропозицій, освітні програми, що реалізує заклад, наявне матеріально-технічне забезпечення. Якщо заклад освіти має статус опорного, про це необхідно зазначити окремо, вказавши в дужках «опорний».

Загальна вартість засобів навчання та обладнання не може перевищувати виділений відповідному місцевому бюджету обсяг коштів освітньої субвенції, затвердженої розпорядженням Уряду «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2019 рік» від 27.11.2019 № 1109-р.

Обласні, Київська міська держадміністрації (не департаменти або управління освіти і науки) повинні надіслати пропозиції та додатки до них через систему електронного документообігу з накладанням КЕП або у паперовому вигляді на адресу МОН (м. Київ, просп. Перемоги, 10). Пропозиції (у форматі docx і pdf) та додатки до них (у форматі pdf) необхідно надіслати на електронну адресу stem@mon.gov.ua. Пропозиції приймаються до 13 червня 2020 року.

Нагадаємо, ГО «Смарт освіта» та МОН підготували посібник з оглядом основних інструментів для організації дистанційного навчання, рекомендації щодо того, як скласти розклад, налаштувати режим роботи вчителя/вчительки та зворотній зв’язок з учнями, а також про особливості оцінювання та контролю під час карантину.