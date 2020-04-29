На Сумщине заболел коронавирусом один, вылечились 9

По состоянию на 19 мая в Сумской области 164 случая заболевания Covid-19. За минувшие сутки коронавирусной инфекцией подтвердили у одного человека в Роменском районе.
Сейчас от COVID-19 на Сумщине выздоровели 98 человек. Из них 9 - за прошедшие сутки (г. Сумы - 7, г. Конотоп - 1, Конотопский район - 1), сообщает Сумской областной лабораторный центр.
По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 42 случая заболевания, в Сумском районе – 11, г. Ахтырка - 4, г. Конотоп – 14, Конотопский район – 26, г. Кролевец – 23, Кролевецкий район - 8, г. Шостка - 14, Тростянецкий район - 2, Роменский район - 2, Недригайловский район - 1, г. Белополье - 1, г. Ромны - 7, Глуховский район - 2, г. Глухов - 5, г. Бурынь - 1, Ахтырский район - 1.
Всего подозрений на Сумщине было 690.
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