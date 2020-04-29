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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:201147

Ситуация с коронавирусом в Украине: количество выявленных случаев падает четвертый день

Министерство здравоохранения сообщает, что в Украине подтверждено 18876 случаев COVID-19, из них 5632 выздоровели, 548 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 260 случаев.

Всего в Украине исследовано 232 899 образцов методом ПЦР. В общем заболели 1348 детей и 3696 медиков. На амбулаторном лечении 12 898 пациентов, из них 1114 детей и 3025 медработников. Всего нуждались в госпитализации 5978 человек, из них 234 ребенка и 671 медик. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 245 человек, в том числе один ребенок и 21 медик.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 548 человек, из них 27 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет.

В общем 5276 пациентов уже выздоровели, в частности 1445 медработников, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

В общем случаи подтверждено:

- Винницкая обл. - 751 (405 выздоровели)

- Волынская обл. - 635 (158 выздоровели)

- Днепропетровская обл. - 843 (104 выздоровели)

- Донецкая обл. - 131 (42 выздоровели)

- Житомирская обл. - 573 (185 выздоровели)

- Закарпатская обл. - 911 (197 выздоровели)

- Запорожская обл. - 385 (196 выздоровели)

- Ивано-Франковская обл. - 1235 (524 выздоровели)

- г. Киев - 2359 (285 выздоровели)

- Киевская обл. - 1245 (212 выздоровели)

- Кировоградская обл. - 445 (326 выздоровели)

- Луганская обл. - 42 (23 выздоровели)

- Львовская обл. - 1098 (216 выздоровели)

- Николаевская обл. - 263 (98 выздоровели)

- Одесская обл. - 784 (80 выздоровели)

- Полтавская обл. - 264 (203 выздоровели)

- Ривненская обл. - 1188 (370 выздоровели)

- Сумская обл. - 164 (98 выздоровели)

- Тернопольская обл. - 1081 (619 выздоровели)

- Харьковская обл. - 816 (163 выздоровели)

- Херсонская обл. - 168 (132 выздоровели)

- Хмельницкая обл. - 267 (67 выздоровели)

- Черкасская обл. - 376 (217 выздоровели)

- Черновицкая обл. - 2742 (682 выздоровели)

- Черниговская обл. - 110 (31 выздоровел).

Общество Коронавирус

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